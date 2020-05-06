اخبار الخليج

إصابة عنصر أمنى عراقى بانفجار عبوة جنوب بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عنصر أمنى عراقى بانفجار عبوة جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بإصابة عنصر أمنى إثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة على سيارة مدنية جنوب العاصمة بغداد.

 

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية بداخلها عنصر من القوات الأمنية، انفجرت بالقرب من منطقة اليوسفية" ما أسفر عن إصابة العنصر الأمنى بجروح خطيرة.

Advertisements

 

يشار إلى أن العاصمة بغداد، وبعض المناطق الأخرى، تشهد حالات مماثلة لاستهداف أفراد القوات الأمنية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عنصر أمنى عراقى بانفجار عبوة جنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا