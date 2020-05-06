شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عنصر أمنى عراقى بانفجار عبوة جنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأربعاء، بإصابة عنصر أمنى إثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة على سيارة مدنية جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل سيارة مدنية بداخلها عنصر من القوات الأمنية، انفجرت بالقرب من منطقة اليوسفية" ما أسفر عن إصابة العنصر الأمنى بجروح خطيرة.

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يشار إلى أن العاصمة بغداد، وبعض المناطق الأخرى، تشهد حالات مماثلة لاستهداف أفراد القوات الأمنية.