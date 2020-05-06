شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء عن خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة فى الضفة الغربية المحتلة.

ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى يحاول إبرام اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، بدء مناقشات في الحكومة فى 1 يوليو بشأن إعلان سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية فى الضفة الغربية.

وقال مكتب وزير الدفاع نفتالى بينيت فى بيان إنه تمت الموافقة على أعمال البناء الجديدة بمستوطنة إفرات على أرض يمكن أن تستوعب "نحو 7 آلاف وحدة سكنية".

Advertisements

وكتب بينيت، وهو قومى متدين من أعضاء حكومة تصريف الأعمال التى يرأسها نتنياهو، على تويتر "يجب ألا يتوقف زخم البناء فى البلاد ولو لثانية واحدة".