شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يسجل أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة بمحافظة لحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل اليمن اليوم الأربعاء، أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد فى محافظة لحج بجنوب البلاد توفيت منها حالة واحدة كما سجل إصابة أخرى فى مدينة عدن بالجنوب.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة المدعومة من السعودية إن مريضا مصابا بكوفيد-19 فى محافظة تعز توفي. وبذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا إلى 25 فيما بلغت الوفيات خمس حالات.

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وعلى الجانب الآخر أعلنت جماعة الحوثى التى تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز الحضرية الكبرى عن حالة إصابة واحدة وهى لشخص صومالى عثر عليه ميتا داخل فندق.

واليمن مقسم منذ أطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من السلطة فى صنعاء أواخر عام 2014 مما فتح الباب أمام تدخل تحالف عسكرى تقوده السعودية فى البلاد، وأدت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات لانهيار النظام الصحى وأوقعت اليمنيين ضحية للجوع والمرض.