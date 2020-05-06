شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفف قيود كورونا وتفتح المتاجر والصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة البحرينية إن المتاجر والمشروعات الصناعية يمكنها استئناف عملها اعتبارا من غد الخميس لكن المطاعم ستظل مغلقة فى الوقت الذى تخفف فيه الدولة الخليجية القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت البحرين أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية فى أواخر مارس ومنعت دخول الزوار الأجانب لكنها لم تفرض حظر تجول على عكس دول خليجية أخرى.

وقال مسؤولو وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء إنه يتعين على العاملين والزبائن ارتداء الكمامات الواقية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعى. وستظل دور السينما والمنشآت الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل مغلقة.

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وسجلت المملكة 3720 حالة إصابة وثمانى وفيات بالفيروس. وتجاوز عدد الإصابات فى دول مجلس التعاون الخليجى الست 76 ألفا والوفيات 421 حالة.

وخففت دول خليجية أخرى حظر التجول وقيودا أخرى مع بدء شهر رمضان قبل نحو أسبوعين.

وافتتحت البحرين هذا الأسبوع مستشفى ميدانيا يضم وحدة للرعاية المركزة بها 152 سريرا لعلاج مرضى كوفيد-19 على قطعة أرض خالية فى سترة ضمن خطة لإضافة 500 سرير جديد مجهزة للرعاية المركزة للحالات الحرجة.