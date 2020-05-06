شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: مؤشرات علاج الكورونا بالكلوروكين مشجعة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات استعمال بروتوكول العلاج الذى يتركز على دواء الكلوروكين لعلاج فيروس كورونا مشجعة ومرضية جدا، حيث تم تسجيل انخفاض عدد الوفيات، وقال بن بوزيد فى تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن مؤشرات استعمال هذا البروتوكول العلاجى مشجعة ومرضية جدا، وأظن أن عدد الوفيات انخفض بفضل هذا العلاج "، مشيرا إلى أن الجزائر كانت من الدول السباقة فى استعماله.

وأكد، أن الجزائر تمتلك مخزونا كافيا من ذلك البروتوكول لمعالجة المصابين بالفيروس، بغض النظر عن ما سيتم صناعته بمصنع الأخضرية بولاية البويرة لصناعة الأدوية بعد استلام المادة الأولية من الهند.

وقال "إننا سنعيش لعدة أشهر مع هذا الفيروس طالما لم يقض عليه نهائيا ولا أحد يستطيع أن يجزم هل سيكون هناك موجة ثانية منه أم لا"، إلا أنه شدد على أن الوضع مستقر وتحت السيطرة.

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وأكد أن لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا لا تخفى أية معلومات تخص هذه الجائحة، داعيا الجميع الى احترام الإجراءات المتخذة للتصدى لفيروس كورونا خاصة باستعمال الكمامات.

وعن قرار الرئيس عبد المجيد تبون باستحداث علاوة استثنائية لموظفى قطاع الصحة فى إطار مكافحة و الوقاية من انتشار فيروس كورونا والتى تتراوح ما بين 10000 و40000 دينار (الدولار يساوى نحو 125 دينارا) لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، أكد وزير الصحة الجزائرى أن القائمة وسعت إلى أسلاك أخرى مثل التقنيين المخدرين والبيولوجيين والنفسانيين شريطة أن يكونوا على علاقة مع هؤلاء المرضى.