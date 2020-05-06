كورونا.. 9 وفيات بالسعودية وارتفاع إصابات البحرين وليبيا

عواصم عربية / مراسلون / الخليج 365

ارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا، الأربعاء، في السعودية والبحرين وليبيا وفق إحصاءات رسمية.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 209، بعد تسجيل 9 حالات.

ورصدت الوزارة 1687 إصابة جديدة، لترتفع المحصلة إلى 31 ألفا و938، بينها 209 وفيات، و6 آلاف و783 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر تويتر، تسجيل 122 إصابة جديدة، بينها 90 عاملا وافدا، فيما تعافى 98 آخرين.

Advertisements

وارتفعت إصابات البحرين، إلى 3 آلاف و842، توفي منهم 8، وتعافى 1860، حسب إحصاء نشره الموقع الإلكتروني للوزارة مساء الأربعاء.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان، تسجيل إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 64.

وأضاف المركز في بيان نشره على فيسبوك أن "نتائج الفحوص أظهرت سلبية 253 عينة لأشخاص اشتبه في إصابتهم بالفيروس، ورصدت إصابة واحدة".

وأوضح أن إجمالي الإصابات، بينها 3 وفيات و24 متعافيا.

وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 3 ملايين و756 ألفا، توفي منهم أكثر من 259 ألفا، وتعافى ما يزيد على مليون و258 ألفا، وفق موقع Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.