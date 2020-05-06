تونس.. مؤسسات رياضية وشبابية تستأنف نشاطها 24 مايو

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

أعلنت السلطات في تونس، الأربعاء، استئناف نشاط المؤسسات الرياضية والشبابية الخاصة تدريجيا، بدءا من 24 مايو/ أيار الجاري، تاريخ انطلاق المرحلة الثانية من الحجر الصحي المخفف.

وقالت وزارة شؤون الشباب والرياضة، في بيان عبر فيسبوك، إن عملية استئناف النشاط بكافة المؤسسات الخاصة الناشطة في مجالات اقتصادية والخاضعة لإشرافها، "ستتم بصفة تدريجية، انطلاقا من 24 مايو".

وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار المرحلتين الثانية والثالثة من أجندة مراحل الحجر الصحي الموجّه (المخفف).

Advertisements

وأوضح أن المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجّه، تمتد من 24 مايو إلى 3 يونيو/ حزيران القادم، فيما تمتد المرحلة الثالثة من 4 يونيو إلى 14 من الشهر ذاته.

والإثنين، دخلت تونس مرحلة حجر صحي موجّه (مخفف)، يُسمح فيها لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط بعد قرابة شهر ونصف من حجر شامل.

وسجلت البلاد، حتى الثلاثاء، ألفا و22 إصابة بكورونا، و43 وفاة، فيما تعافى 482، بحسب وزارة الصحة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.