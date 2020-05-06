وزير الصحة الجزائري: تراجع كورونا بسبب الحرارة اعتقاد خاطئ

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365



قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن الحديث عن تراجع فيروس كورونا صيفا "ليس صحيحا بدليل انتشاره حاليا بالخليج العربي الحار".



جاء ذلك في رد "بوزيد" على سؤال خلال حوار مع الإذاعة الجزائرية الأربعاء، بشأن وجود أمل حول تراجع قريب للوباء بحلول فصل الصيف.



وأوضح قائلًا: "هناك من تحدث عن عدم تعايش الفيروس مع درجة حرارة في حدود 27 درجة".

واستدرك: "لكن نحن نرى حاليا آلاف الإصابات في دول الخليج العربي رغم أن درجة الحرارة تقارب 40 درجة، وبالتالي فالأمر غير صائب".



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وتوقع الوزير الجزائري استمرار الوباء لفترة أخرى قائلا: "التعايش مع الفيروس سيستمر لأشهر أخرى والخشية من موجة جديدة لكورونا".



وأضاف أن الوضع في بلاده تحت السيطرة والدليل أن عدد الوفيات في تناقص يوميا.



والثلاثاء، ارتفعت حصيلة الفيروس في البلاد إلى 4638 إصابة، منهم 470 وفاة، و2067 متعافيا، وفق الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 3 ملايين و747 ألفا، توفي منهم أكثر من 258 ألفا، وتعافى ما يزيد على مليون و251 ألفا، وفق موقع Worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

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