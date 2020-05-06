خشية كورونا.. حضرموت اليمنية تفرض حظر تجوال

مبارك محمد / الخليج 365
فرضت سلطات محافظة حضرموت اليمنية، الأربعاء، حظر تجوال 12 ساعة يوميا، ضمن إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان للجنة الطوارئ العليا بالمحافظة (تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي)، عقب إعلان اكتشاف 3 إصابات بالفيروس في نطاقها.
وقال البيان: "حظر التجوال داخل مديريات حضرموت (عددها 28) ابتداء من الخميس الساعة 4 عصرا (14:00 ت.غ) وحتى 4 صباحا (2:00 ت.غ) وحتى إشعار آخر".
وأشار البيان إلى استمرار إغلاق جميع المنافذ الحدودية للمحافظة بشكل كامل وحتى إشعار آخر أيضا.
وتأتي الإجراءات الاحترازية الوقائية عقب تسجيل حضرموت (كبرى محافظات اليمن وتمثل ثلث مساحة البلاد) ثلاث إصابات بكورونا.
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، رفعت السلطات في المحافظة حظرا ليليا وأعادت فتح المساجد، بعد مرور 11 يوما على تسجيل إصابة وحيدة حينها.
وحتى الأربعاء، سجل اليمن 22 إصابة بكورونا، بينها 4 وفيات وحالة تعاف واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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