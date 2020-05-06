تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/الخليج 365-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، إصابة 3 فلسطينيين في قطاع غزة، بفيروس كورونا.
وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزار الصحة، في تصريح صحفي مقتضب، وصل وكالة الخليج 365 "تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي".
ومع تسجيل الحالات الجديدة، يصل عدد الذين أصابهم الفيروس في أراضي السلطة الفلسطينية 374 شخصا، بينهم 20 حالة في قطاع غزة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية (مقرها رام الله)، قد أعلنت الأربعاء، تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.
وأوضحت وزير الصحة، مي كيلة، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.
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