ليبيا.. مقتل 3 مدنيين بقصف لميليشيا حفتر شرقي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

قتل 3 مدنيين وأصيب 19 آخرين، الأربعاء، جراء قذائف صاروخية استهدفت طريقا شرقي العاصمة الليبية طرابلس، من قبل ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وفق مصدر طبي.

وفي تصريح للأناضول، قال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية، إن "3 مدنيين قتلوا، وأصيب 19 آخرين بينهم أطفال، جراء سقوط قذائف أطلقتها ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر".

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وأضاف الهاشمي أن القذائف سقطت في الطريق الساحلي بمنطقة "تاجوراء"، مشيرا أن "الطريق تعتبر الوحيدة التي تربط العاصمة بمناطق المحيطة بها شرقاً".

ورغم خسارتها في معظم محاور القتال في طرابلس، إلا أن ميليشيا حفتر لا تزال تستهدف الأحياء السكنية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا بصفوفهم بين قتلى ومصابين.

يأتي ذلك في وقت تتكبد فيه الميليشيا خسائر فادحة، آخرها تدمير آليات مسلحة تابعة لها، في ضربات جوية متواترة استهدفت، قبل ساعات، قاعدة الوطية الجوية، مقر تمركزاتها، من قبل القوات الحكومية.وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.