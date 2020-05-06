المشري وسفير إيطاليا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

وليد عبد الله / الخليج 365



بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، مع السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، وتطورات الأوضاع العسكرية.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان نشره، الأربعاء، المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى (هيئة استشارية)، دون تحديد تاريخه.



ونقل البيان عن المشري، تأكيده أن "قوات الجيش الليبي (القوات الحكومية) حققت تحولات جذرية في سير المعركة ضد العصابات الإجرامية التي يقودها خليفة حفتر".



وأشار المشري، إلى أن قوات الجنرال الانقلابي حفتر، باتت في حالة انحسار كبير بالمنطقة الغربية، بعد خسائر لحقت بها في أغلب مناطقها، مؤكدا أن "العمليات مستمرة حتى يتم بسط سيادة الدولة في كامل التراب الليبي".



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وبحسب البيان نفسه، تطرق اللقاء أيضا إلى الوضع الصحي في ليبيا وإيطاليا، وسبل مكافحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و747 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 259 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و250 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

ومنذ صباح الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، نفذت قوات الحكومة الليبية 24 ضربة جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية، مقر تمركزات مليشيا حفتر، أسفرت عن تدمير آليات مسلحة لها.



وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبدت خلاله خسائر فادحة.

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