ارتفاع ضحايا كورونا في 6 دول عربية

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا في 6 دول عربية، الأربعاء، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الوفيات إلى 182، إثر تسجيل حالة واحدة، فيما بلغ عدد المصابين 5 آلاف و382، عقب الكشف عن 163 إصابة.

وقالت الوزارة عبر الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى ألف و969، بعد تماثل 131 مصابا للشفاء.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 485 إصابة، وحالتي وفاة.

وأفادت الوزارة بارتفاع إجمالي الإصابات إلى 6 آلاف و289، بينها 42 وفاة، و2219 حالة تعاف.

وفي اليمن، سجلت محافظة تعز (جنوب غرب) أول وفاة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 5، فيما استقر عدد المصابين عند 22.

وقال مصدر طبي يمني للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن مصابا توفي في المستشفى الجمهوري التعليمي الحكومي بتعز.

Advertisements

وأضاف أن المتوفى رجل في الأربعينيات، وهي أول إصابة سُجلت في تعز الجمعة الماضي.

وسجل اليمن إجمالا 22 إصابة بالوباء، توفي منها 5، وتعافت حالة واحدة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 830 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و972.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بينها، 12 وفاة، وألفان و70 حالة تعافِِ، فيما استقرت الوفيات عند 12.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى ألفين و903، إثر تسجيل 168 حالة.

وقالت الوزارة عبر تويتر، إن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 888، فيما استقرت الوفيات عند 13.

أما في لبنان، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 750، تعافى منها 213، فيما استقرت الوفيات عند 25.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.