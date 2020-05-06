مصر.. انتقادات لإعلان مشروع سكني يثير "الطبقية والعنصرية"

إسطنبول/ الخليج 365

أثار إعلان مشروع سكني استثماري بمصر، انتقادات إعلامية واسعة وسخرية على منصات التواصل، جراء اعتباره ينشر دعاية تثير "العنصرية والطبقية" في البلاد.

فقبل أيام، بثت قنوات فضائية إعلان دعائي لمشروع "مدينتي" الذي يقام شرقي القاهرة، ويملكه رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، المدان بقتل مطربة في عهد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981–2011).

وظهر في الإعلان عددًا من قاطني المشروع السكني يتحدثون عن مميزاته، وتشابه المقيمين في الصفات والشكل، واكتفائهم بالتواجد داخل المشروع، في إشارة إلى عدم الاختلاط مع عامة المواطنين.

ووفق ما رأى معارضوه، حمل الإعلان عبارات "كيدية" لسكان الأحياء الشعبية والفقراء، في البلد الذي يعيش 32.5 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة (رسمي).

وروج الإعلان لحياة المنتجعات الاستثمارية باعتبارها "جزر منعزلة" توفر الخصوصية والرفاه لقاطنيها بمعزل عن باقِ المناطق بمصر، ما اعتبره البعض دعاية صريحة لـ"العنصرية والطبقية" في البلاد.

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وأثار الإعلان انتقادات واسعة بلغت أصدائها وسائل الإعلام المحلية، فيما دشن رواد منصات التواصل هاشتاغًا (وسما) باسم "مدينتي"، بات في غضون ساعات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على منصة تويتر بمصر.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاغ بآلاف التعليقات وعشرات المقاطع المصورة الساخرة، بعضها يحاكي عبارات الإعلان، ولكن من المناطق الشعبية والعشوائية، في مقاربة تكشف الفوارق الاجتماعية والطبقية في البلاد.

وزاد من انتقادات معارضو الإعلان، الترويج لحياة المنتجعات السياحية الاستثمارية، تزامنًا مع تنامي ظاهرة تسريح عمالة وضغوط اقتصادية قهرية تشهدها البلاد إثر تفشي فيروس كورونا.

كما انطلقت دعوات على منصات تواصل تبناها إعلاميون وشخصيات عامة، تطالب المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام (أعلى جهاز لإدارة شؤون الإعلام بمصر) بوقف عرض الإعلان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها إعلان "مدينتي" انتقادات واسعة، بل تكرر الجدل العام الماضي، إذ بث الإعلام بأداء أوبرالي للمطربة أصالة، ما اعتبره معارضوه آنذاك تفخيمًا مبالغًا لمنتجع سكني.

ومشروع "مدينتي" هو أبرز المشروعات العقارية لرجل الأعمال هشام طلعت، الذي أدين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وفي يونيو/حزيران 2017، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عنه بعد حبسه لسنوات، ضمن قرار بالعفو عن السجناء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.