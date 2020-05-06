تونس.. 53 بالمئة من المهاجرين المقيمين فقدوا عملهم

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365



قالت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، إن 53 بالمئة من المهاجرين المقيمين في تونس، فقدوا عملهم خلال فترة الحجر الصحي الشامل للحد من انتشار فيروس كورونا.



وذكر فرع المنظمة الدولية لدى تونس، في بيان، أن نسبة المهاجرين النشطين (القادرين على العمل)، تراجعت من 64 بالمئة قبل أزمة كورونا، إلى 11 بالمئة خلال الفترة الحالية.



وفقد المهاجرون مورد رزقهم، بسبب إجراءات الحجر الصحي الشامل التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الجائحة، إذ منعتهم من مواصلة أعمالهم ما نتج عنه الاستغناء عن خدماتهم.



وبحسب أرقام رسمية تونسية، يبلغ عدد المهاجرين المقيمين في البلاد 75 ألفا و500.



Advertisements

ووفق البيان، فإن 39 بالمئة من العاملين الذين لديهم أطفال، انتفعوا بمساعدات توفرها المنظمة (54 بالمئة للنساء مقابل 46 بالمئة للرجال).



وتقوم المنظمة الدولية، بتوزيع وصولات طعام ومنتجات غذائية عينية، ومستلزمات النظافة، شملت مختلف مناطق البلاد.



والإثنين، دخلت تونس مرحلة حجر صحي موجّه (مخفف)، سمح فيه لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط بعد قرابة شهر ونصف من حجر شامل.

وسجلت البلاد، حتى الثلاثاء، ألفا و22 إصابة بكورونا، و43 وفاة، فيما تعافى 482 مريضا، بحسب وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.