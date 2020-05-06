فلسطين تعلن تعافي 54 مصابا بفيروس كورونا

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، تعافي 54 حالة مصابة بفيروس كورونا، في أراضي السلطة الفلسطينية، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 222.

وأوضحت وزير الصحة، مي كيلة، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.

ولفتت إلى أنه لم يسجل الأربعاء، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وسجلت فلسطين 371 إصابة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية وضواحي القدس، وقطاع غزة، و172 غير مؤكدة داخل مدينة القدس، بسبب منع إسرائيل لوزارة الصحة الفلسطينية بالعمل داخل المدينة.

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