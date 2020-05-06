الصحة : تسجيل 9 وفيات و 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020، عن تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الثلاثاء ، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 31938 إصابة , منهم 27 % من السعوديين و 73% من غير السعوديين.

وقال المتحدث باسم “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي: عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1352 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 6783 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا “كورونا” إلى 209 متوفىً. انشر الخبر :

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