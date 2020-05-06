انخفاض قياسي للطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد أوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أن الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية انهارت في مارس/ آذار لأدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1991، إذ قلص فيروس كورونا الطلب محلياً وفي الخارج على سلع أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات انخفاضاً بنسبة 15.6% في طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا، وهو أسوأ بكثير من توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لتراجع بنسبة عشرة في المئة.

وحذر وزير الاقتصاد من أن ألمانيا تتأهب لأكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تسببت إجراءات العزل العام في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع، على الرغم من بدء تخفيف تدريجي للقيود.

وعزت وزارة الاقتصاد الانخفاض الكبير في الطلبيات إلى صدمة الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا والخطوات المتخذة لإبطاء انتشاره.

وقالت الوزارة في بيان «من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشدة اعتباراً من مارس/ آذار فصاعداً بسبب كورونا».

وتراجعت العقود المحلية 14.8% وانخفضت الطلبيات من الخارج 16.1% في ضربة كبيرة للاقتصاد المعتمد على الصادرات.