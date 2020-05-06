بيان لـ«المركزي الأوروبي» رداً على القضاء الألماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي، إنه‭ ‬ما زال ملتزماً بعمل كل ما يقع في نطاق اختصاصه لرفع التضخم ليعود إلى مستواه المستهدف، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا بأنه تجاوز سلطاته ببرنامجه لشراء الأصول.

وقال البنك في بيان «البنك المركزي الأوروبي على علم بالحكم الذي أصدرته اليوم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية فيما يتعلق ببرنامج شراء سندات القطاع العام»، مضيفاً أن محكمة العدل الأوروبية قضت في وقت سابق بأن البرنامج قانوني.

وقال المركزي الأوروبي إن مجلسه التنفيذي «ما زال ملتزماً بشكل كامل بعمل كل ما هو ضروري في نطاق التفويض الممنوح له لضمان أن يرتفع التضخم إلى مستويات تتناسب مع المستوى المستهدف له للأجل المتوسط».

وقضت المحكمة الدستورية الألمانية بأنه سيكون على البنك المركزي الأوروبي توضيح أن خطة أساسية لشراء السندات لدعم اقتصاد منطقة اليورو «متناسبة» وإلا فلن يكون بإمكان المصرف المركزي الألماني المشاركة فيها.

وجاء في بيان المحكمة أن «بوندزبنك» (المركزي الألماني) سيُمنع من المشاركة في «التسهيل الكمّي» لبرنامج شراء الأصول في غضون ثلاثة أشهر «إلا إذا تبنّى المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قراراً جديداً يظهر بطريقة مفهومة ومثبتة بأن أهداف السياسة النقدية التي يسعى إليها البنك المركزي الأوروبي ليست غير متناسبة».

وأوضحت المحكمة الدستورية، التي تقدم إليها بطلب الادعاء عدد من المتشككين في أوروبا، أنها بالتأكيد «لم تسجل انتهاكاً» من قبل البنك المركزي الأوروبي للحظر المفروض عليه لتمويل الدول الأوروبية مباشرة.

ولكن، في قرار حاد قل مثيله، «شكك» قضاة كارلسروهه في صلاحية المصرف، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، بإعادة شراء الدين العام بكمية كبيرة، والذي مثل الجزء الأكبر من عمليات الشراء البالغة 2600 مليار يورو للسندات بين آذار/مارس 2015 وكانون الأول/ديسمبر 2018، كجزء من «التيسير الكمي» التي أعيد تفعيلها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورفضوا، على وجه الخصوص، الامتثال لرأي محكمة العدل الأوروبية، التي وافقت على برنامج البنك المركزي الأوروبي في نهاية عام 2018، مستنكرين عدم رقابة البرلمان الألماني على «التيسير الكمي».

والحكم الصادر «لا يشمل» برنامج شراء الطوارئ الوبائية الذي أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في منتصف آذار/مارس بقيمة 750 مليار يورو بحلول نهاية العام، بحسب القضاة.