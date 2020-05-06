حالات الإصابة بكورونا في روسيا تزيد بواقع 10 آلاف حالة لليوم الرابع

موسكو (رويترز) - قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا يوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفع بواقع 10559 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 165929.
وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ترتفع فيه الحالات بواقع أكثر من عشرة آلاف حالة في اليوم.
كما أبلغ المركز عن 86 حالة وفاة جديدة بسبب مرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1537.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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