شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 5382 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر صفحتها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5382 مصاباً.

وأمس، قالت وزارة الصحة المغربية، إن البلاد سجلت 166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5219.