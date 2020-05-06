فيديو.. أغنية سودانية لـ"كورونا" على نغمات الطمبور تحقق انتشارا واسعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية سودانية على أنغام آلة الطمبور الشعبية لفيروس "كورونا"، انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول مطلع الأغنية التي من كلمات الشاعر السودانى خليفة عثمان خليفة وأداء الفنان هيثم قنتى: يارب ياكريم نجينا ..من غضبا إلهي كورونا .. نحنا الحيلنا آخرو .. معاهو ياها المويه والصابونة. يُذكر أن الشاعر السودانى خليفة عثمان خليفة يعد من شعراء السودان المعروفين، فهو شاعر وملحن، ينحدر من منطقة مروي شمالي السودان له العديد من القصائد والأشعار التي تغنى بها عدد من الفنانين منهم محمد النصري وجعفر السقيد وهيثم قنتي وطارق العوض وعصام محمد نور وسيف الجامعة وغيرهم من مشاهير فنانى السودان. Advertisements

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