لبنان تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة إلى 750

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانیة اليوم الأربعاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 750 مصابا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
كانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين في الدولة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
فى غضون ذلك، وأصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي قرارا يسمح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الأحد في الكنائس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت تعليق الصلاة فى المساجد والكنائس حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا فى البلاد.
وعلى صعيد آخر، حث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اللبنانيين اليوم الأربعاء، على تنحية خلافاتهم جانبا، وقال إن البلاد ليس لديها وقت لتضيعه وهي تمر بأزمة مالية عميقة، مضيفا أنه يمكن تعديل خطة الحكومة للتعافى الاقتصادى.
كان دياب يتحدث فى بداية اجتماع مع الزعماء السياسيين لتقديم الخطة التى تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة المالية التى تُعتبر أسوأ تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
وقال دياب "أيها السادة الوقت ثمين جدا والخسائر كبيرة جدا والواقع مؤلم جدا وفرصة الاستدراك لن تنتظر طويلا."
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