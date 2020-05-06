شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى: التعايش مع فيروس كورونا يستمر لعدة أشھر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة والسكان الجزائرى ، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأربعاء، أن التعايش مع فيروس كورونا سيستمر لعدة أشھر أخرى والوضعیة ستطول.

وقال الوزير الجزائرى خلال مداخلة هاتفية بالقناة الإذاعية الأولى بالجزائر ، أن الوضع مقلق ولكن الجزائر تسجل حالة استقرار، كما أن عدد المصابین يمكن أن يرتفع أكثر مما ھو علیه، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يحملون الفيروس ولا يتوجهون الى المستشفيات.

وأكد الوزير الجزائرى أن اللجنة العلمیة المتابعة لوضعیة تفشي وباء كورونا في الجزائر تقدم كل الأرقام ولیس لديھا ما تخفیه.

Advertisements

وأعرب بن بوزيد عن تمنياته بإجبارية وضع واستعمال الكمامات، بقوله “شخصیا أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة يدفع من لا يضعھا غرامة”.

وأضاف وزير الصحة، أنه “قیل سیزول كورونا مع فترة الصیف لكن لما نرى عدد الحالات بالسعودية والإمارات التي تسجل درجة حرارة جد عالیة، ندرك أنه لیس ھناك علاقة بین القضاء على الفیروس وارتفاع درجة الحرارة”.