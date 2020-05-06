شكرا لقرائتكم خبر عن الأمارات ترسل 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى زيمبابوي؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفق وسائل إعلام محلية فإن الطائرة تحمل على متنها 7.7 طن من الإمدادات الطبية، يستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء كورونا.

ومن جانبه قال جاسم محمد مبارك القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي: "نتشرف بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء (كوفيد-19)". مضيفا "هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي.. لتلبية احتياجاتهم الفورية، ما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة".

وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكاً مهما وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الأفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس (كوفيد- 19).

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وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي الفيروس، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.

حيث قدمت دولة الإمارات أكثر من 448 طنا من المساعدات لأكثر من 40 دولة، استفاد منها نحو 448 ألفا من المهنيين الطبيين.