إسرائيل تقصف مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه قصف في وقت مبكر من الأربعاء مواقع عسكرية لحماس في غزّة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية.

وقال الجيش في بيان إنّ "صاروخا أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية". وأضاف "ردا على ذلك استهدفت دبابة اسرائيلية ثلاثة مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة".

وفي غزة أكد مصدر أن ثلاثة مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات.

وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري اسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 آذار/مارس بينما بدأت السلطات الاسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي بعد سلسلة ضربات جديدة نسبت إلى إسرائيل وأسفرت ليل الإثنين الثلاثاء عن سقوط 14 قتيلا في صفوف القوات الإيرانية ومقاتلين موالين لها يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

Advertisements

وفي قطاع غزة لم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح الأربعاء مقتل أحد عناصرها.

وذكرت في بيان: "كتائب القسام تزف المجاهد مؤمن أبو حجر من حي الزيتونة بغزة الذي استشهد أثناء عمله في نفق المقاومة".

وذكرت وزارة الصحة في بيان منفصل أن أبو حجر يبلغ من العمر (25 عاما).