غرامة مخالفة شروط إعادة افتتاح المراكز التجارية تبدأ من 3000 درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، على ملّاك ومديري المراكز التجارية، «المولات»، في إمارة أبوظبي، التي تم منحها تصريحاً بإعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين، الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات الواردة في تعميمها بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك في تعميم صادر عن الدائرة، وجهت فيه ملاك وإدارات ومديري المراكز التجارية في أبوظبي، بأن التهاون والتساهل في تطبيق التعليمات، أو مخالفتها، سيعرضهم للمخالفة من قبل فرق التفتيش التابعة للدائرة وفقاً للبند رقم 72 من جدول مخالفات المنشآت الاقتصادية.

وأفاد التعميم بأن عقوبة عدم الالتزام بالتعهد، والتعاميم، أو التعليمات والشروط والضوابط الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية، تبدأ من 3 آلاف درهم، ثم 6 آلاف في الثانية، و8 آلاف في الثالثة، و10 آلاف في المخالفة للمرة الرابعة، وتنتهي بإصدار قرار إغلاق المنشأة بعد ذلك.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، أن المرحلة الراهنة التي تعمل فيها حكومة إمارة أبوظبي على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مجتمع إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام، من وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) تتطلب منا جميعاً رفع مستوى المسؤولية والحرص الكامل والتعامل مع الظروف الراهنة بحذر شديد، من خلال تطبيق كل الإجراءات والتعليمات، سواء من قبل الشركات، أو أفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين.

ودعا إدارات المراكز التجارية التي باشرت افتتاح أبوابها في إمارة أبوظبي، إلى الالتزام التام بكل التعليمات والتعاميم الصادرة عن أي من المراجع المختصة، لا سيما خفض الطاقة الاستيعابية إلى 30%، ومنع الدخول لمن يفوق عمره 60 عاماً، ولمن يقل عن 12 عاماً، إضافة إلى تطبيق التعليمات الأخرى التي تلزم التباعد بين المتسوقين، وارتداء الكمامات والقفازات، والسماح بالتسوق مدة ساعتين فقط، وغيرها من الشروط الواردة في التعميم الصادر بهذا الشأن.