شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو: أوين ملهمي لأنه قصير مثلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق، عن سر رغبته في اللعب في الدوري الممتاز، وقال: «عندما كنت صغيراً كنت أتابع مايكل أوين، اعترفت بذلك حتى في كتاب سيرتي، أحببته لأنه قصير القامة مثلي ويلعب في الدوري؛ لذا كان حلمي في سن التاسعة أو العاشرة أن أكون مثله. سجل هدفاً رائعاً في شباك الأرجنتين في مونديال 1998، وقلت للجميع إنني أحب أوين».
وانتهت تلك المباراة 2-2 في الوقت الأصلي لكن بعد طرد بيكهام خسرت إنجلترا 4-3 بركلات الترجيح. وتابع أجويرو الذي سجل هدفه الـ180 في الدوري الممتاز في شباك شيفيلد قبل توقف الموسم: «في البداية كانت أمنيتي اللعب في أوروبا، لم أفكر فيها كثيراً؛ بل كانت مجرد أمنية، كان هدفي التمرن واللعب في الفريق الأول. ولحسن الحظ لعبت في أفضل بطولتين محليتين في أوروبا (الليجا مع أتلتيكو مدريد وسيتي)، لكنني شخصياً أفضل الدوري الإنجليزي؛ لأن الأجواء فيه استثنائية والمدرجات ممتلئة على الدوام مهما كانت اللعبة والإيقاع سريع وأنا أحبه».
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