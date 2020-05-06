معركة بين لشبونة وسمبدوريا بسبب صفقة فيرنانديز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف تقرير برتغالي عن العاصفة التي تحيط بصفقة نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز المنتقل من سبورتنج لشبونة إلى النادي الإنجليزي مقابل 68 مليون إسترليني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر التقرير أن سمبدوريا الإيطالي الذي باع فيرنانديز لسبورتنج لشبونة في 2017 مقابل 7 ملايين إسترليني، يريد 4 ملايين إسترليني من صفقة لاعب الوسط الذي ترك سريعاً بصمته في الدوري الممتاز، بسبب شرط ينص على حصوله على 10% من أي صفقة بيع مستقبلية، وتضمنت صفقة انتقال فيرنانديز إلى اليونايتد دفع 47 مليون إسترليني، ثم تقسيط المبلغ المتبقي على 5 سنوات مقبلة، لكن سبورتنج يعاني مشاكل مالية بعد انسحاب بعض البنوك في الصيف من خطة تمويل.

وطلب سبورتنج قرضاً جديداً لضمان وجود مبلغ في ميزانيته، طبقاً للوائح التنقلات، لكنه على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية، يدفع الآن 5% فوائد، وهو ضعف سعر الفائدة الأول ويحاول البحث عن حلول ليضع يده على مبلغ 47 مليون إسترليني الابتدائي.

وكان فيرنانديز واحداً من لاعبي الفريق الذين ألغى سبورتنج عقودهم بعد هجوم المشجعين عليهم في ملعب التمرينات مايو/أيار 2016، وعلى الرغم من رحيل لاعبين من أمثال باتريشيو ودانييل بودينس، وجيلسون مارتنز عن النادي، فإن فيرنانديز وقع عقداً جديداً، وأثبت جدارته كواحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم. ويرى سبورتنج أن قرار فيرنانديز (25 عاماً) توقيع عقد جديد حينها يعني أن عقده القديم وكل ما يتعلق به من شرط لدفع نسبة 10% لسمبدوريا في حال بيعه، أصبح باطلاً، ودخل سبورتنج لشبونة وسمبدوريا الآن معركة قانونية فيما يراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الوضع عن كثب.