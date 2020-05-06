”الخليج 365” في موقع حريق برج منطقة النهدة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أظهرت لقطات بعدسة ”الخليج 365”، حجم الأضرار التي لحقت بواجهة أحد الأبراج السكنية في منطقة النهدة في الشارقة.

ويتكون البرج السكني من 49 طابقاً، يضم 328 شقة سكنية، ونتج عن الحريق 7 إصابات تم التعامل معا في موقع الحادث، ونقلت 3 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعاملت كوادر الدفاع المدني في إمارة الشارقة، مع الحريق بسرعة وفي زمن استجابة فورية لم يتجاوز الـ 6 دقائق، تم على إثرها إخلاء السكان واستخدام الطائرات المسيرة، للكشف عن الأشخاص داخل الشقق.

وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق اندلع عند الساعة التاسعة و4 دقائق من مساء يوم الثلاثاء. واستنفرت كافة كوادر إمارة الشارقة التي شملت قوة الدفاع المدني، والعمليات المركزية، والعمليات الشرطية، والإسعاف الوطني، والهلال الأحمر الإماراتي، وبلدية مدينة الشارقة؛ للتعامل مع مجريات الأحداث، بحضور العميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعميد إبراهيم العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، والعقيد علي بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وعدد كبير من كبار ضباط شرطة الشارقة والدفاع المدني.

وأكد العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة مواصلة الجهود من الكوادر كافة للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه في أقصر وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم إخلاء السكان جميعاً قبل انتشار النيران، مما ساهم في تلافي وقوع إصابات خطيرة، وعدم امتداد النيران إلى المباني المجاورة وإنقاذ جميع السكان ويجري التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين مقار إقامة للسكان.

وشاركت طواقم الإسعاف الوطني في عمليات إسعاف المصابين في الموقع بعد إخلائهم من قبل فرق الدفاع المدني ونقل ثلاثة منهم إلى مستشفى القاسمي لتلقي العلاج اللازم.

وتفصيلاً، أرسلت غرفة عمليات الإسعاف الوطني فور استلامها البلاغ 5 سيارات إسعاف ومركبة مستجيب أول، وتم تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الإصابات المتعددة التي تضمنت تفعيل منطقة الفرز والتصنيف وإجراء اللازم من ناحية تقديم الإسعافات اللازمة والإنذار المبكر للمستشفى لاستقبال الحالات المتوقعة. وقد أدى تعاون وتكاتف وسرعة الجهات المستجيبة في التعامل مع الحدث إلى السيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة جميع القاطنين.