الجيش العراقي: سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مطار بغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا الأربعاء، في محيط مطار بغداد الدولي المتوقف عن العمل منذ نحو شهر ونصف الشهر، في إطار إجراءات الحد من تفشي جائحة «كوفيد ـ 19»، بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية العراقية في بيان.

وهذا الاستهداف هو الأول في محيط مطار بغداد، منذ الغارة التي شنها الأمريكيون بطائرة من دون طيار في يناير/كانون الثاني، وقتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقال مصدر أمني في الشرطة لـ«فرانس برس»، إن الهجوم وقع قرابة الساعة الرابعة فجراً، واستهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب، حيث توجد قوات أمريكية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني الرسمي في بيانها، أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية، ويشهد العراق منذ نحو شهر انخفاضاً في التوتر على أراضيه بين حليفيه الأمريكي والإيراني، مع توقف للهجمات الصاروخية والغارات الثأرية، غير أن خبراء حذروا من أن يكون الهدف من هذا الهدوء، هو إعادة رص صفوف المعسكرين تحضيراً لجولة جديدة من المواجهات.

وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في مارس/آذار الماضي، وضع خطة شاملة ترمي إلى تنفيذ ضربات ضد أكثر من مئة موقع في توقيت متزامن ضد فصائل مسلحة عراقية، وخصوصاً كتائب «حزب الله»؛ الفصيل الذي تتهمه واشنطن بشن هجمات ضد قواتها وقوات التحالف الدولي الذي تقوده. وكان البرلمان العراق صوت عقب اغتيال سليماني والمهندس، على انسحاب 5200 جندي أمريكي من البلاد.

ومع تفشي جائحة «كوفيد ـ 19»، تغير شكل التحالف مع مغادرة 2500 مدرب عسكري من مختلف الجنسيات، العراق، من دون أجل للعودة، فيما تجمع الجنود الباقون وأغلبيتهم من الأمريكيين، في عدد محدود من القواعد، اثنتان منها محميتان الآن بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي نشرتها واشنطن مؤخراً.