شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تقصف مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق صاروخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش «الإسرائيلي»، أنه قصف مواقع عسكرية لحماس في غزة، الأربعاء، بعد إطلاق صاروخ من القطاع، وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان، إن صاروخاً أُطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي «الإسرائيلية»، وأضاف: رداً على ذلك استهدفت دبابة «إسرائيلية» ثلاثة مواقع عسكرية لحماس، في شمال قطاع غزة.
وأكد مصدر لفرانس برس، في غزة، أن ثلاثة مواقع تضررت، لكنه لم يشر إلى إصابات، وسقطت القذيفة التي أطلقت على «إسرائيل» في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري «إسرائيلي»، لم يشر إلى أضرار أو إصابات.
ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 مارس/ آذار الماضي، وفي قطاع غزة لم تتبنّ أي جهة إطلاق الصاروخ، فيما أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، مقتل أحد عناصرها، الثلاثاء، في انهيار نفق في غزة.
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