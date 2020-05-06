ألمانيا تستعد لفتح المتاجر والمدارس واستئناف الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق، أن ألمانيا ستقرر، الأربعاء، قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة (كوفيدـ19)، عبر إعادة فتح كل المحال التجارية، والمدارس، واستئناف دوري كرة القدم، اعتباراً من مايو/ أيار الجاري.

ويشير النص، بحسب فرانس برس، إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «ضئيلاً» بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 إبريل/نيسان، موضحاً أنه لم تسجل أي موجة جديدة للعدوى حتى الآن.