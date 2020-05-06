دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الآن لعبة Forza Street تتوفر على منصتي الأندوريد وiOS في الأسواق العالمية ظهر على التقنية بلا حدود.

تتوفر الآن لعبة السباق Forza Street للمستخدمين على منصتي الأندوريد وiOS بشكل مجاني في جميع أسواق العالم.

انطلقت لعبة سباق الشوارع الشهيرة Forza Street اليوم لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على منصتي الأندوريد وiOS، والتي تتميز بتجربة سباق سريعة لمدة أقل من دقيقة، كما تتيح للمستخدمين الإختيار بين مجموعة مميزة من السيارات، والفرصة لفتح أنواع جديدة من السيارات.

كما تقدم لعبة Forza Street الفرصة للمستخدمين لترقية أجزاء السيارات للحصول على مجموعة مميزة، أيضاً تتميز اللعبة بأحداث Rivals أسبوعية للمنافسة بين المستخدمين في تحديات وسباقات على شبكة الإنترنت للوصول إلى الصدارة.

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أيضاً يقدم مطوري اللعبة هدية لمستخدمي لعبة Forza Street حتى 5 من يونيو في فرصة إضافة سيارة 2017 Ford GT، والحصول على رصيد داخل اللعبة، وأيضاً ضم مجموعة مميزة من السيارات.

المصدر

هذا الموضوع الآن لعبة Forza Street تتوفر على منصتي الأندوريد وiOS في الأسواق العالمية ظهر على التقنية بلا حدود.