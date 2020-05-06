دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 90 جنيه إسترليني ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة هواوي اليوم عن سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية التي تنطلق بميزة إلغاء الضوضاء المدمجة، والتي تنافس سماعة ابل اللاسلكية AirPods Pro بسعر 90 جنيه إسترليني.

تتميز سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية بنظام يتكون من 3 من الميكروفونات، والتي تنقسم إلى اثنان من الميكروفونات في الإتجاه الخارجي للسماعة اللاسلكية، وميكروفون مواجه للداخل، حيث يعمل الميكرفون الأول على إلتقاط صوت المستخدم، بينما يعمل الميكروفون الأخر على تحسين جودة الصوتيات.

تأتي ميزة إلغاء الضوضاء النشطة في سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية بقدرة تصل إلى 32 ديسيبل، إلا أن شحن البطارية مع هذه الميزة يستمر إلى ساعات ونصف الساعة من تشغيل الموسيقى، أو 2.5 ساعة في المكالمات، بينما تضيف الحافظة عمر شحن يصل إلى 14.5 ساعة من تشغيل الموسيقى، أو 10.5 ساعة للمكالمات.

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كما تستغرق سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية ساعة لشحن السماعة اللاسلكية، و115 دقيقة لشحن الحافظة، أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية التحكم عبر الجزء العلوي من السماعة، الذي يتيح النقر المطول لتشغيل أو إيقاف ANC، أو النقر المزدوج لتشغيل أو إيقاف الموسيقى، أو إستقبال وإنهاء المكالمات.

أيضاً تقدم هواوي عدد 4 من رؤوس السماعة المصممة من السيليكون في صندوق السماعة اللاسلكية، كما تأتي بمحرك ديناميكي 14مم، وتدعم السماعة اللاسلكية مقاومة التعرق بمعايير IPX4، كما تنطلق سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية في المملكة المتحدة بتصميم من السيراميك باللون الأبيض، على أن تتوفر في متاجر هواوي في 20 من مايو، وفي منافذ البيع الأخرى بدءاً من 17 من يونيو.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تطلق سماعة FreeBuds 3i اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 90 جنيه إسترليني ظهر على التقنية بلا حدود.