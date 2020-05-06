شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تستعيد ذكريات الأجواء الرمضانية فى فيديو قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الملكة رانيا العبد الله، زوجه العاهل الأردني عبد الله الثاني، على استعادة ذكرياتها مع الأجواء الرمضانية واحتفالات الإفطار التي كانوا يحرصون على حضورها سنوياً، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت الملكة رانيا، في مقطع الفيديو الذي نشرته وهي تتوسط المواطنين الأردنيين في إحدي حفلات الإفطار التي كانت تحضرها، وكتبت " اشتقنا لجمعات رمضان... لكن شهر الخير لا يأتي إلا بالخير، وبإذن الله رح يبقى الأردن وأهله بصحة وعافية ونرجع نجتمع بخير ومحبة".

وعلى جانب آخر، قررت الأردن استمرار حظر التجول الليلي لأجل غير مسمى رغم احتواء فيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، فى العاصمة الأردنية عمان، ثلاثة اتفاقيات للمساعدات التنموية بين البلدين بقيمة 340 مليون دولار أمريكي.

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ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وقع الاتفاقيات عن الجانب الأردني وزير التخطيط الدكتور وسام الربضى، وعن الجانب الأمريكي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدكتور جيم بارنهارت.

وخصصت الاتفاقية الأولى مبلغ 263.8 مليون دولار، لتحسين جودة القطاع الاجتماعي، في حين خصصت الاتفاقية الثانية مبلغ 43.5 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية، أما الاتفاقية الثالثة فقد خصصت مبلغ 33 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.