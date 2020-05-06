شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالى بينيت، اليوم الأربعاء، على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت إن إسرائيل نجحت في عزل جسم مضاد مهم لفيروس كورونا في معملها الرئيسي للأبحاث البيولوجية واصفا الخطوة بأنها "إنجاز مهم" في التوصل لعلاج محتمل لجائحة كوفيد-19.
وصرح بينيت في بيان بأن "الجسم المضاد أحادي النسيلة"، الذي طوره المركز الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، يمكنه "تحييد (فيروس كورونا المسبب للمرض) داخل الأجساد الحاملة له".
وأضاف البيان أن بينيت زار المركز أمس الاثنين حيث تلقى إفادة بشأن "إنجاز مهم في العثور على علاج لفيروس كورونا".
ونقل البيان عن شموئيل شابيرا مدير مركز الأبحاث البيولوجية قوله إنه يجري إعداد براءة اختراع لتركيبة الجسم المضاد وبعدها سيبدأ البحث عن شركة مصنعة عالمية لإنتاجه على نطاق واسع.
ويقود مركز الأبحاث البيولوجية الجهود الإسرائيلية لتطوير علاج ولقاح لفيروس كورونا وهو ما يشمل فحص دم المتعافين من مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.
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