شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالى بينيت، اليوم الأربعاء، على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت إن إسرائيل نجحت في عزل جسم مضاد مهم لفيروس كورونا في معملها الرئيسي للأبحاث البيولوجية واصفا الخطوة بأنها "إنجاز مهم" في التوصل لعلاج محتمل لجائحة كوفيد-19.