شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة النقد الفلسطينية تطلق برنامج إقراض حجمه 300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج إقراض باسم استدامة الخاص بتوفير تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التى تأثرت اقتصاديا بسبب جائحة فيروس كورونا بحجم 300 مليون دولار متوفر منها فعليا 210 ملايين دولار.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى برام الله "ستساهم سلطة النقد منها بمبلغ 210 ملايين دولار وسيتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة".

وأوضح الشوا، أن البرنامج يتيح للمنشآت المتضررة، وتشمل المشاريع التى تديرها نساء، الحصول على تمويل منخفض التكلفة لتجاوز الأزمة الحالية والحفاظ على استدامة عمليات هذه المشاريع وزيادة قدرتها على الحفاظ على العمالة المحلية.

وقال، " يأتى هذا البرنامج فى أعقاب دراسة تفصيلية قامت بها سلطة النقد لتقييم حجم الضرر المتوقع أن يلحق بالاقتصاد الوطنى وتأثير الجائحة على الناتج المحلى وخاصة أن الأزمة الصحية تحولت بشكل سريع إلى أزمة اقتصادية... متفاقمة".

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وأضاف، أن استمرار الأوضاع الحالية من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا للعديد من المشاريع الصغير والمتوسطة.

ويرى الشوا أن انهيار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه الإضرار بالناتج المحلى الاجمالى .

وقال "قد يشكل انهيار القطاعات الصغيرة مخاطر نظامية على الاقتصاد الوطنى والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى فلسطين".