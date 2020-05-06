شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد جوجل يقدم فوازير رمضان لأول مرة في العالم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم شركة جوجل العديد من الخدمات الخاصة بشهر رمضان الكريم، سواء من خلال العمل على تطوير محرك البحث وإظهار نتائج أكثر صلة بأجواء شهر رمضان مثل توفير مواقيت الصلاة، أو من خلال إطلاق خدمات جديدة مصممة للمساعدة في أشياء مثل العثور بسهولة على اتجاه القبلة، أو بطاقات المعايدة ثلاثية الأبعاد.

وطرحت الشركة خلال الشهر الكريم كل تلك الخدمات ولكن بشكل جديد وهو فوازير رمضان على مساعد جوجل باللغة العربية، من خلال طرح لغز أو فرزوة يومية في شكل أغاني تدوم لمدة 24 ساعة، ومن ثم يتم طرح الفزورة الجديدة والإجابة على الفزورة السابقة.

ويمكن الاستماع إلى الفزورة من خلال التفاعل مع مساعد جوجل والتحدث إليه وقول جملة فوازير رمضان ومن ثم سيقوم المساعد بغناء فزورة اليوم وإبلاغك بحل فزورة الأمس وهكذا على مدار 30 يوم، احتفالا وابتهاجا بشهر رمضان الكريم.

و "مساعد Google" الافتراضي الذي تم تصميمه لمساعدة الأفراد في إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المروري، متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم 17 لهجة محلية في 17 دولة هي: مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا.

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هذا وقد تم تصميم مساعد Google الشخصي لمساعدة المستخدم على إنجاز مهامه اليومية من خلال هاتفه المحمول حين يكون مشغولاً (أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة)، أو في العمل (ضبط المنبه، إيجاد المعلومات عبر الإنترنت بسرعة فائقة)، أو عندما يكون بصحبة الأصدقاء أو العائلة (النكات، الأغاني الممتعة).

وسيقوم المساعد الذكي بإنجاز طيف متنوع من المهام بدون أن يضطر المستخدم إلى لمس هاتفه حتى، واعتمدت Google العديد من التقنيات الحديثة في تصميم مساعدها الذكي باللغة العربية بما في ذلك تقنية التعلم الآلي، ومعالجة اللغة العربية الطبيعية (تدعم المساعد لاستيعاب اللغة العربية) وتقنية توليد اللغة الطبيعية (التي تساعده على النطق بالعربية).

وقد طور الفريق المختص بمساعد Google الشخصي تكنولوجيا جديدة لمعالجة ونطق علامات التشكيل التي تعتبر عنصراً هاماً في لفظ كلمات اللغة العربية.