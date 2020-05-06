لبنان يخفف إجراءات مواجهة كورونا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية المطبقة في دور العبادة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه سيتم السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس، على ألا يتعدى عدد المصلين نسبة 30 بالمئة من القدرة الاستيعابية.

وشددت على ضرورة التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الحضور، حرصا على سلامتهم، وذلك حتى إشعار آخر.

من جهتها، أعلنت دار الفتوى (أعلى سلطة دينية للمسلمين في البلاد) فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ابتداء من 8 مايو/ أيار الجاري، على أن تبقى صلوات الجماعة الخمس والتراويح في المنازل.

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وقال بيان صادر عن الدار، إن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، وجهت تعميما لجميع الأئمة والخطباء لاختصار خطبة الجمعة، على ألا تتجاوز عشر دقائق، ودعت لجان المساجد إلى تنفيذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأئمة.

والثلاثاء، قررت الحكومة تمديد التعبئة العامة في البلاد المتواصلة منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، إلى 24 مايو الجاري، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وشملت التعبئة العامة وقف الصلاة في دور العبادة، وإغلاقا تاما للأنشطة التجارية باستثناء الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولا إلى حظر تجوال ليلي من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وبلغت حصيلة إصابات الفيروس في البلاد حتى صباح الأربعاء 741، بينها 25 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.