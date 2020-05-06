إسرائيل تصادق على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة الغربية.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن بينيت صادق على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "إفرات" في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في جنوبي الضفة الغربية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعّدت في الأشهر الأخيرة من عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويأتي التصعيد في وقت تخطط فيه إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل.
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