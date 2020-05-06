لمنح الثقة.. تشكيلة حكومة الكاظمي تصل البرلمان العراقي

إبراهيم صالح / الخليج 365

وصل البرلمان العراقي، الأربعاء، قائمة تضم 20 وزيرا بحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بغرض عرضها لتصويت منح الثقة، وفق مصدر نيابي.

وقال المصدر للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، إن نواب البرلمان سيطلعون على السير الذاتية لمرشحي الحقائب الوزارية قبل جلسة التصويت على منح الثقة.

وأوضح أن القائمة خلت من مرشحي حقيبتي النفط والخارجية لأن الكاظمي لم يحسم أمره بشأنهما، متوقعا تأجيل التصويت على تسمية الحقيبتين في جلسة أخرى.

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ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي، في تمام الساعة 9 مساء (19:00 ت.غ).

ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.‎

وحتى اليوم، بلغ عدد النواب الذين أعلنوا رفضهم التصويت لحكومة الكاظمي 81، وهم حزب الحل (14 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون (26 مقعدا)، والنواب التركمان (8 مقاعد)، وائتلاف الوطنية (22 مقعدا)، والإصلاح والتنمية (تحالف القرار العراقي) 11 مقعدا.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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