دبلوماسي يمني يلمح إلى دور الإمارات في "العدوان" على بلاده

عزيز الأحمدي / الخليج 365

لمح دبلوماسي يمني، الأربعاء، إلى وقوف الإمارات وراء الفوضى والعدوان غير المسبوق على بلاده.

جاء ذلك في تغريدة للسفير اليمني لدى الأردن علي العمراني، عبر تويتر، بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) حالة الطوارئ وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".



وقال العمراني: "الفوضى في سقطرى وعدن (جنوب) تمولها دولة عربية (في إشارة للإمارات) كان اليمنيون ينظرون إليها باحترام وثقة حتى وقت قريب".



وأضاف "هذه الدولة اختارت الآن مسارا عدوانيا ضد اليمن، وهو مسار غير مسبوق في علاقات الدول العربية مع بعضها".



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وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن "الانتقالي الجنوبي" حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، في تصعيد أثار انتقادات وتحذيرات إقليمية ودولية.



وبعد ساعات من ذلك، رفضت 6 محافظات جنوبية من أصل 8، إعلان "الانتقالي"، مؤكدة تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.



كما أعرب التحالف العربي (تقوده السعودية)، في بيان، عن رفضه إعلان "الانتقالي الجنوبي"، مؤكدا ضرورة العمل على تنفيذ اتفاق الرياض.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية، اتفاقا يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.



ويتحكم المجلس بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.