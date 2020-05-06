سقوط 3 صواريخ قرب مقر لقوات أمريكية في بغداد

إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ في محيط مقر قوات أمريكية بالعاصمة بغداد، دون وقوع ضحايا.



ووفق بيان خلية الإعلام الأمني في الجيش، استهدفت الصواريخ محيط مطار بغداد الذي يوجد فيه مقر لقوات ودبلوماسيين أمريكيين.



وأفاد البيان بـ"سقوط ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، دون وقوع خسائر تذكر".



وأوضح أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع جهاز للتوقيت في منطقة البكرية، غربي العاصمة بغداد.



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ويضم مطار بغداد موقعا لقوات ودبلوماسيين أمريكيين، وعادة ما يعد هدفا لفصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران.



ومنذ أشهر، تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودا أمريكيين، فضلا عن السفارة الأمريكية ببغداد، لهجمات صاروخية متكررة.



وازدادت وتيرة الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية ببغداد مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.



وانسحبت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" من عدة معسكرات عراقية خلال الأسابيع الماضية، في تحرك وصفه التحالف بـ"إعادة تموضع" في قواعد تضم عددا قليلا من الجنود.



ومنذ منتصف مارس/ آذار الماضي، تنفذ قوات التحالف عمليات إخلاء لعدد من قواعدها في البلاد، وعزا مسؤولون أمريكيون الأسباب آنذاك إلى تفشي وباء كورونا في العراق والعالم، إضافة إلى إعادة نشر القوات في أقل عدد من القواعد، لتأمين حمايتها من هجمات "محتملة" من قوات حليفة لإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.