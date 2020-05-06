ألمانيا.. 947 إصابة جديدة بكورونا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 حالة إلى 164807 حالات.
ووفق “رويترز”، أضاف المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996 حالة.
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