وزارة الصحة العمانية: تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد19، منها 41 حالة لعمانيين، 127 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2903 وعدد الوفيات 13 وأكدت الوزارة أن 888 حالة قد تماثلت للشفاء. انشر الخبر :

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