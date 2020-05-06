شركة شاومي تطلق هاتفا ذكيا يدعم شبكة الجيل الخامس 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها Mi 10 Youth 5G الجديد، والذي يمتاز بكاميرا بريسكوب مع زووم يصل إلى 50x ومعالج Snapdragon 765G مع دعم شبكة الجيل الخامس 5G وبطارية كبيرة تدوم طويلا.



وأوضحت شركة شاومي أن هاتفها الجديد يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة مع مستشعر بصمة أصابع مدمج بها وتعمل بدقة Full HD+، وتدعم تقنية HDR+ ومعدل استقصاء يبلغ 180 هرتز.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابيكسل مع عدسة بريسكوب بزووم بصري 5x، وتعمل العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

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وتمتاز الكاميرا الرباعية على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد بالتقاط الصور بزووم بصري 5x أو حتى بزووم هجين 50x، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويتيح هاتف شاومي الجديد تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، كما يوفر البرنامج أيضا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 720 بيكسل و960 صورة في الثانية. وتأتي كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي للجهاز بتصميم Waterdrop وتعمل بدقة 16 ميجابيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يزخر ببطارية سعة 4160 مللي أمبير ساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 22.5 وات، مع منفذ لسماعة الرأس، وأعلنت شركة شاومي عن طرح هاتفها الذكي Mi 10 Youth 5G الجديد باللون الأبيض والأسود والأخضر والبرتقالي.