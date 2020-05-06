مصرع 50 شخصاً في انهيار منجم في ليبيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ما يصل إلى 50 شخصاً مصرعهم في انهيار منجم في شمال غرب ليبيريا، بحسب ما أعلن وزير من موقع الحادث، الثلاثاء، وقال وزير الرياضة، ميلياس شيريف، لفرانس برس، إن الحادث الذي وقع، الاثنين، في مقاطعة جراند كايب ماونت، أسفر عن مصرع قرابة 50 شخصاً، وفريق الإنقاذ يبحث عن المفقودين، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأكد مسؤول في المكتب الإعلامي للرئاسة وقوع الحادث، من دون أن يعلن عن حصيلة محددة للقتلى، وقال سميث توبي، لم تصلنا أي معلومات مؤكدة من هناك، بعض الناس يقولون 50 قتيلاً، وآخرون يقولون أكثر من 50، مشيراً إلى أن «مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية، وبعض مسؤولي وزارات التعدين والطاقة، ذهبوا إلى هناك، لكننا لم نسمع منهم بعد».