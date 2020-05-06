شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الكورية تكشف حقيقة خضوع «كيم» لجراحة في القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مخابرات كوريا الجنوبية قولها الأربعاء، إنه ما من إشارة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خضع لجراحة في القلب، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، شيئاً عن كيم لمدة ثلاثة أسابيع، مما أثار عاصفة من التكهنات عن صحته ومكانه قبل أن يظهر من جديد السبت.
وكان موقع «ديلي إن كيه» الإخباري الإلكتروني، الذي يتخذ من سول مقراً له ولديه مصادر داخل كوريا الشمالية، قال في إبريل/ نيسان الماضي، إن كيم يتعافى بعد خضوعه لإجراء خاص بالقلب والأوعية الدموية، وظهر زعيم كوريا الشمالية قبل أربعة أيام وهو يفتتح مصنعاً للأسمدة شمال العاصمة بيونج يانج، ليبدد شائعات وفاته.
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