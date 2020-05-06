شركة أمريكية تعلن تبرعها بـ 1.5 مليون جرعة لعلاج «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «جيلياد ساينسز»، الثلاثاء، إنها تجري مناقشات مع شركات لتصنيع الكيماويات والعقاقير لإنتاج عقار «ريمديسفير» التجريبي لعلاج مرض (كوفيدـ19)، من أجل أوروبا، وآسيا، والعالم النامي، حتى عام 2022 على الأقل، ولم تكشف الشركة المنتجة للعقار تفاصيل عن الشركات.

وحصلت شركة «جيلياد»، الأسبوع الماضي، على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على الاستخدام الطارئ لعقار «ريمديسيفير» كعلاج لـ(كوفيد19)، بعدما قدمت الشركة بيانات تظهر أن العقار ساعد المصابين بالمرض، وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها تتفاوض على تراخيص طويلة الأجل مع عدد من شركات الأدوية الجنيسة في الهند، وباكستان، لإنتاج «ريمديسيفير» للبلدان النامية، وإنها ستوفر التكنولوجيا للمساعدة في الإنتاج.

وقالت رويترز، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير في شركة «بكسيمكو فارماسوتيكالز»، إحدى كبريات الشركات المنتجة للأدوية في بنجلاديش، إن الشركة ستبدأ بإنتاج «ريمديسيفير» هذا الشهر. من جانبها، قالت «جيلياد» إنها ستتبرع بأول مليون ونصف المليون جرعة من العقار، وإنها تركز على إتاحة العقار بأسعار في المتناول لأكبر عدد ممكن من الناس بعد الموافقة عليه.

وأضافت أنها تعمل على إقامة «كونسورتيوم» مع عدد من الشركاء لزيادة الإمداد العالمي للعقار إلى الحد الأقصى، ويحتاج إنتاج العقار إلى مواد خام نادرة، وقدرات تصنيع خاصة، وقالت الشركة أيضاً إنها في مرحلة متقدمة من المحادثات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، لتوصيل العقار باستخدام شبكات التوزيع الخاصة بالمنظمة.